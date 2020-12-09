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Суды Происшествия

В Самарской области осудили водителя, по вине которого погиб маленький ребенок

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 декабря, в Богатовском районном суде Самарской области огласили приговор 64-летнему водителю, признанному виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Борского района, по вине автомобилиста в аварии погиб четырехлетний ребенок, другие пассажиры получили тяжкие травмы.

"Во время продолжительных судебных заседаний мужчина вину признавал частично, но в последующем признал вину полностью", - отметили в прокуратуре Борского района.

7 декабря Богатовский райсуд назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении и два года лишения водительских прав.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст подсудимого и наличие заболеваний. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

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