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Облправительство Власть и политика

Иван Пивкин: "Благодаря усилиям губернатора мы высвободим средства на развитие сети региональных дорог"

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о передаче ряда автодорог в федеральную собственность. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин рассказал, на что повлияет передача почти 160 км участков автодорог региона.

— Передача региональных дорог в федеральную собственность — на что направлен этот процесс?

— Практика передачи автодорог регионального значения в федеральную собственность началась в 2018 году. Росавтодор разработал программу, которая учитывает транспортные потребности России, отдельных регионов, возможности дорожного фонда страны, развитие экономики и транспортной инфраструктуры. В перечень дорог были включены наиболее крупные автомагистрали. Здесь необходимо отметить, что изначально в этот план была включена только автомобильная дорога Ульяновск-Димитровград-Самара, региональный участок протяженностью 73,67 км, который мы передали  в федеральную собственность в июле текущего года.

В конце лета губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой о передаче еще ряда участков автодорог, проходящих через территорию Самарской области. Это как раз участок автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград — 85,71 км, автомобильная дорога обводная города Самары от "Урал" до Самара-Волгоград — 91,16 км, обход села Красный Яр протяженностью 8,93 км и обход Сызрани с выходом на автодорогу Москва-Самара — 33,78 км.

В настоящее время Правительством Самарской области, под пристальным контролем главы региона, организована работа с Росавтодором по передаче прав, оформлению необходимой документации.  Во многом положительное решение о передаче дорог было принято благодаря содействию председателя Госдумы Вячеслава Володина. Активно ситуация стала развиваться после  совещания заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина с главами субъектов на Транспортной неделе в Москве. В ходе обсуждения планов дальнейшего развития регионов губернатор Самарской области поднял вопрос об ускорении процесса передачи автодорог регионального значения в федеральную собственность.

—Как передача почти 160 км участков автодорог региональной сети повлияет на развитие инфраструктуры нашего региона?

— Дороги обеспечивают условия для экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения. Обслуживание автодорог за счет федеральных средств означает существенное высвобождение денежных средств регионального бюджета. Размер высвобожденных денежных средств, запланированных на приведение  в нормативное состояние автодорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составит более 10 млрд рублей. Это позволит направить освободившиеся средства на дальнейшее развитие  опорной сети региональных дорог. 

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