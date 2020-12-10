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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром" в 5,5 раза увеличит инвестиции в развитие газоснабжения и газификации Самарской области

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Фото: предоставлено ПАО "Газпром"

Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 3,832 млрд руб. — это в 5,5 раза больше, чем в 2016–2020 годах. Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение девяти газораспределительных станций (ГРС). Построит межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с ГРС.

В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, городском округе Самара. Среди них — резиденты развивающегося индустриального парка "Преображенка" и строящийся микрорайон "Южный город". Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.

Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 1,7 тыс. домовладений, семи котельных и предприятий.

"Газпром" и Самарская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует Программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,4%, в том числе городов — 99,1%, сельской местности — 99,5%.

В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области.

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