Юрий Скульский назначен гендиректором "Lada Запад Тольятти"

С 19 декабря Юрий Скульский, директор по персоналу AO "Lada Запад Тольятти", займет должность генерального директора этой дочерней компании АО "АвтоВАЗ".

Ромуальд Рытвински, руководящий компанией с 2015 г., принял решение развивать свою карьеру за пределами периметра группы АвтоВАЗ.

Президент автогиганта Ив Каракатзанис поблагодарил Рытвински за работу и пожелал новому директору успехов. "Скульский — профессиональный менеджер с глубоким знанием команды, процессов и синергий. Я желаю ему всего наилучшего на новом посту", — заявил Каракатзанис.