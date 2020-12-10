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Автопром Машиностроение

Юрий Скульский назначен гендиректором "Lada Запад Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 декабря Юрий Скульский, директор по персоналу AO "Lada Запад Тольятти", займет должность генерального директора этой дочерней компании АО "АвтоВАЗ".

Ромуальд Рытвински, руководящий компанией с 2015 г., принял решение развивать свою карьеру за пределами периметра группы АвтоВАЗ.

Президент автогиганта Ив Каракатзанис поблагодарил Рытвински за работу и пожелал новому директору успехов. "Скульский — профессиональный менеджер с глубоким знанием команды, процессов и синергий. Я желаю ему всего наилучшего на новом посту", — заявил Каракатзанис.

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