В Приволжском федеральном округе стартовала акция "Елка желаний"

5 декабря президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Всероссийского онлайн-марафона "#Мы вместе" был дан старт акции "Елка желаний", которая реализуется в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия — страна возможностей".

В ее рамках воспитанники из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить подарки, о которых они мечтают. Исполнить желание ребенка может каждый человек, имеющий такую возможность.

В Приволжском федеральном округе старт акции был дан в рамках совещания с партнерами Всероссийского проекта взаимопомощи "#Мы вместе", состоявшегося 8 декабря под руководством заместителя полномочного представителя Олега Машковцева. В ходе совещания были затронуты вопросы развития волонтерства на предприятиях и в вузах, обсуждены положительные практики, наработанные участниками акции "#Мы вместе".

В ходе совещания было вручено благодарственное письмо полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова региональному штабу Нижегородской области ВОД "Волонтеры-медики" на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Министерства здравоохранения РФ.

По окончании совещания его участники присоединились к Всероссийской акции "Елка желаний". С новогодней елки в аппарате полномочного представителя среди просьб, которые выполнят участники совещания в рамках проекта "Елка желаний" — 16 заявок детей из 8 регионов ПФО.

"Елки желания" планируется организовать во всех регионах Приволжского федерального округа, в результате чего тысячи ребят смогу исполнить свои заветные желания и получить подарки к Новому Году.