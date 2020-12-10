16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольятти несколько дней охватывали мгла, исполинский циклон и радиационный туман Тольяттинцы приняли карту влажности за снимок выбросов с орбиты Маски и справки: визит Деда Мороза и Снегурочки в условиях пандемии Ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин поблагодарил Дмитрия Азарова за сохранение самостоятельности вуза 283 заболевших и 305 выздоровевших: данные по коронавирусу на 10 декабря

Общество

В Приволжском федеральном округе стартовала акция "Елка желаний"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

5 декабря президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Всероссийского онлайн-марафона "#Мы вместе" был дан старт акции "Елка желаний", которая реализуется в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия — страна возможностей".

В ее рамках воспитанники из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить подарки, о которых они мечтают. Исполнить желание ребенка может каждый человек, имеющий такую возможность.

В Приволжском федеральном округе старт акции был дан в рамках совещания с партнерами Всероссийского проекта взаимопомощи "#Мы вместе", состоявшегося 8 декабря под руководством заместителя полномочного представителя Олега Машковцева. В ходе совещания были затронуты вопросы развития волонтерства на предприятиях и в вузах, обсуждены положительные практики, наработанные участниками акции "#Мы вместе".

В ходе совещания было вручено благодарственное письмо полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова региональному штабу Нижегородской области ВОД "Волонтеры-медики" на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Министерства здравоохранения РФ.

По окончании совещания его участники присоединились к Всероссийской акции "Елка желаний". С  новогодней елки в аппарате полномочного представителя среди просьб, которые выполнят участники совещания в рамках проекта "Елка желаний" — 16 заявок детей из 8 регионов ПФО.

"Елки желания" планируется организовать во всех регионах Приволжского федерального округа, в результате чего тысячи ребят смогу исполнить свои заветные желания и получить подарки к Новому Году.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3