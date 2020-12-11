В Тольятти станет легче дышать: комитет по бюджету поддержал поправки Дениса Волкова на 600 миллионов рублей

В четверг, 10 декабря в Самарской губернской думе депутаты обсуждали главный финансовый документ региона на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках комитета по бюджету. Это последний этап перед пленарным заседанием, где документ будет утверждаться.

Народные избранники поддержали ряд важных поправок, которые касаются городского округа Тольятти: большую часть из них разработал и внес на рассмотрение депутат Денис Волков. Речь идет о выделении на следующий год 22 миллионов рублей для покупки и содержания стационарного поста мониторинга атмосферного воздуха. Для автограда это очень актуальный вопрос, поскольку жители постоянно жалуются на выбросы. Напомним, что установка нового поста — лишь часть работы по совершенствованию мониторинга воздуха, над которой работает депутат. Так, в прошлом году удалось добиться покупки мобильной эколаборатории, а в среду, 9 декабря депутат заявил о приобретении для тольяттинской общественности 20 мобильных датчиков мониторинга воздуха "Аиралаб Рус", фактически дав старт созданию общественной системе контроля за состоянием воздуха.

Комитет поддержал, при условии федерального софинансирования, выделение средств на строительство детского садика "Ладушки" в микрорайоне Северный, а также на возведение новой школы в селе Тимофеевка Ставропольского района.

Депутаты поддержали также выделение 50 миллионов рублей на благоустройство Автограда и 10 миллионов — на реконструкцию сквера в 14 квартале.

"Были также поддержаны поправки, имеющие значение для Самарской области в целом, — добавил Денис Волков. — В частности, поддержаны предложения по модернизации пяти постов мониторинга атмосферного воздуха в Самаре, сохранению финансирования областной программы по замене аварийных лифтов и выделению финансовой поддержки из бюджета для общественных организаций, которые занимаются экологическим просвещением. Всего профильные комитеты Самарской губернской думы поддержали восемь из десяти поправок, над которыми я работал, на общую сумму порядка 600 миллионов рублей".

Добавим, что пленарное заседание Самарской губернской думы состоится во вторник, 15 декабря.