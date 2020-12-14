Тольяттинский производитель заплатит 200 тыс. руб. штрафа за подделку сливочного масла

Тольяттинское ООО "Альянс" заплатит штраф за производство молочной продукции с содержанием растительных жиров, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

В ходе контрольно-выездной проверки специалисты ведомства отобрали пробы производимого компанией сливочного масла: сладко-сливочное экстра Крестьянское (72,5%), партия 10,8 кг; сладко-сливочное несоленое экстра Крестьянского (72,5%) Гжель, партия 7,2 кг; сладко-сливочное несоленое экстра Традиционное (82,5%) Корова, пария 6 кг. По результатам испытаний в лаборатории, во всех пробах были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (выявлены стерины: стигмастерин, кампестерин, -ситостерин).

"Использование немолочных видов сырья и добавление растительных масел является одним из способов фальсификации сливочного масла. Тем самым были допущены нарушения статей Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" и ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", а также ч.2 ст. 3 ФЗ № 29- ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" — уточняют в Россельхознадзоре.

В отношении ООО "Альянс" было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Ведомство постановило оштрафовать юридическое лицо на 100 тыс. рублей. Однако в связи с тем, что организация в установленный срок штраф не оплатила, он увеличился вдвое — до 200 тыс. рублей. Компания будет проверена специалистами мониторинговой группы в информационной системе Россельхознадзора ФГИС "Меркурий" на предмет источников немолочного сырья и получателей готовой продукции.