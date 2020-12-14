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Суды Происшествия

В Самарской области осудили бульдозериста, сломавшего 62 ивы

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большечерниговском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в повреждении лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ).

По данным региональной прокуратуры, в октябре 2019 г. мужчина на бульдозере очищал пруд по поручению владельца водоема. Во время работ он сломал 62 ивы. Сумма причиненного областному минлесхозу ущерба составила около 22 тыс. рублей.

Мужчина признал вину и возместил ущерб во время предварительного расследования.

Суд назначил ему штраф 5 тыс. рублей.

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