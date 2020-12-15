ФМБА и Росприроднадзор выявили многочисленные нарушения на АвтоВАЗе

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Росприроднадзор в ходе плановых проверок выявили массовые нарушения на АО "АвтоВАЗ", пишет "Самарское обозрение".

Проверки на автозаводе стартовали 1 сентября и заняли 20 дней. ФМБА нашло семь нарушений, Росприроднадзор — 16. Результаты проверок ФМБА уже достигли Автозаводского районного суда, который вынес два постановления — в обоих АвтоВАЗ оштрафован на минимальную сумму 10 тыс. рублей.

ФМБА констатировало, что представленный план производственного контроля проведения инструментальных замеров АО "АвтоВАЗ" на 2020 г. не предусматривает контроль производственных факторов, воздействующих на работников. Среди прочего, например, не ведется контроль химических веществ, выделяющихся при нанесении краски на рабочем месте маляра, или контроль уровней теплового излучения и ТНС-индекса у плавильщиков и заливщиков металла. А на моечной машине в производстве двигателей цеха никак не контролируется трихлорэтилен — токсичное наркотическое вещество.

С 2011 г.. не корректировался санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации. В имеющемся паспорте не учтены канцерогенные вещества, выделяющиеся при проведении технологических процессов и установленные в выбросах в атмосферу предприятия. Не учтены и многочисленные производственные процессы, связанные с использованием веществ и продуктов, содержащих канцерогенные вещества, — это производство литья из чугуна и стали, процессы обработки древесины, процессы, связанные с воздействием аэрозоля серной кислоты, сварка и резка металлов и так далее. В паспорте не учтено рентгеновское излучение. Наконец, в документе не прописаны участки и цеха, где применяются канцерогенные вещества и материалы и производственные процессы, а также рабочие места и работники, имеющие контакт с канцерогенными факторами. То есть паспорт как бы есть, но он практически не имеет никакого отношения к реальности. Представители АвтоВАЗа в суде отсутствие актуального паспорта объяснили тем, что "технологические процессы фактически не изменились", а новый паспорт находится "на согласовании".

Также установлено, что не разработаны инструкции по радиационной безопасности, регламентирующие порядок проведения рентгенодефектоскопических работ, в двух подразделениях АвтоВАЗа. На суде представители автозавода уверяли, что инструкции находятся в разработке, и говорили, что они полагают, что "совершенное правонарушение не содержит существенной угрозы".

Есть проблемы на автозаводе и с банальной чистотой — в ходе проверки установлено, что не соблюдается ежеквартальная периодичность чистки остекления в производственных помещениях производств чугунного литья и поковок и производства алюминиевого литья и кузнечных поковок. В производстве чугунного литья и поковок остекление моют только два раза в год, остекление цеха алюминиевого литья не мылось вообще год. Как выяснилось на суде, мыть не стали, так как планировалось обновление остекления.

Наконец, не выполняются требования постановления правительства РФ в части приказа о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний и письменного информирования ФМБА об исполнении решения комиссии по расследованию профзаболеваний. В 2018–2019 гг. было составлено 12 актов о профессиональных заболеваниях, но в адрес ФМБА направлены только четыре приказа о мерах по их предупреждению. Только после проверки АвтоВАЗ нужные приказы дослал.

Основные претензии Росприроднадзора касаются качества сточных вод и выбросов в воздух.

Так, согласно результатам проверки, не поставлены на учет 4883 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 438 пылегазоочистных установок. На одном источнике выбросов загрязняющих веществ выявлено превышение концентрации выброса оксида углерода в атмосферный воздух. Кроме того, на АО "АвтоВАЗ" не разработаны актуализированные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеорологических условий.

Пробы сточных вод показали регулярные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, среди компонентов — медь, никель, цинк, алюминий, хлориды, нефтепродукты.

Предыдущая плановая проверка АО "АвтоВАЗ" Росприроднадзором датирована сентябрем 2016 года. Тогда на автозаводе нашли только семь нарушений. Главные претензии были связаны с водозаборами. У АО "АвтоВАЗ" нашли два нарушения ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" — не оборудованы должным образом пробоотборные отверстия на источниках выбросов загрязняющих веществ и не зарегистрированы надлежащим образом пылегазоулавливающие установки. Судя по результатам новой проверки, эта проблема никуда не делась.

ФМБА проводило последнюю плановую проверку на автозаводе в 2016 г., тогда было найдено 22 нарушения. В 2018-м агентство провело внеплановую проверку, чтобы выяснить, как они устраняются. Было повторно установлено девять нарушений, за которые АвтоВАЗ получил привычный символический штраф в 10 тыс. рублей. Среди нарушений, которые не были устранены до 2020 г., можно, например, назвать санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации.