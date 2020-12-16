В Тольятти экс-сотрудники МЧС получили на двоих 13,5 лет колонии и более 1,6 млн штрафов за взятки

В Тольятти вынесли приговор двум бывшим заместителям начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский одного из управлений ГУ МЧС России по Самарской области Владимиру Степанову и Жирову Сергею. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период времени с 2017 г. по 2019 г. сотрудники, действуя группой лиц по предварительному сговору, получали от представителей организаций взятки в виде денежных средств и оказания услуг на общую сумму в размере 210 тыс. руб. за бездействие при выявлении на предприятии нарушений требований пожарной безопасности.

Приговорам суда Степанову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1 млн 50 тыс. руб., а Жирову — 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 630 тыс. руб. с отбыванием в колонии строгого режима каждому. Кроме того, суд на 5 лет лишил их права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителей власти в органах исполнительной власти.