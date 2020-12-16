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Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина пройдет выставка, посвященная внуку градоначальника Петра Алабина

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие выставки "Обаяние таланта", посвященной архитектору Петру Щербачеву – внуку Петра Алабина и сыну архитектора Александра Щербачева – состоится 19 декабря, сообщается на сайте музея.

Петр Щербачев — один из знаковых архитекторов социалистического города Куйбышева (Самары). Посетители выставки увидят предметы из семейного архива династии Щербачевых: записи, документы, проекты работ.

Кроме того, самарцев впервые познакомят с живописным наследием Петра Щербачева — коллекцией акварельных картин с видами города, природой. Предметный и документальный ряд дополнят экспонаты из фондов музея.

Петр Щербачев в числе других архитекторов формировал современный облик Самары. Он спроектировал свыше 180 зданий в разных точках города от Железнодорожного района до Безымянки. Воплощая проекты, архитектор создал облик индустриальной Самары в 20–50-е годы ХХ века.

Архитектурное творчество Щербачева, особенности становления и развития творческого метода на разных этапах его деятельности иллюстрирует фотовыставка заведующего кафедрой "Архитектура", профессора Академии строительства и архитектуры СамГТУ В. А. Самогорова, составленная из авторских и архивных фотографий.

Работа выставки продолжится до 28 февраля 2021 года.

 

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