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Экономика и бизнес

Имущество и счета Николая Тарана в пределах 2,8 млрд руб. арестованы

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования конкурсного управляющего ООО "Вертикаль" Виктора Чепова, поданные в рамках дела о банкротстве общества, о принятии обеспечительных мер в отношении Николая Тарана.

Так, управляющий просил суд наложить арест на имущество и денежные средства Николая Тарана в пределах 2,78 млрд руб. за исключением 80% его ежемесячной заработной платы, а также запретить ему предпринимать действия по отчуждению имущества. Эти требования управляющего суд удовлетворил, а вот в части, где управляющий настаивал на временном ограничении выезда за пределы РФ для Николая Тарана, отказал.

Не стал Арбитражный суд Самарской области удовлетворять и ходатайство Николая Тарана о введении встречных обеспечительных мер в отношении ООО "Вертикаль", которое бизнесмен хотел обязать возместить ему возможные убытки, вызванные наложенными на него обеспечительными мерами.

Напомним, свои требования Виктор Чепов объясняет поступившим ранее от него заявлением о привлечении Николая Тарана к субсидиарной ответственности по обязательствам "Вертикали" "в совокупном размере требований кредиторов", которые в настоящее время составляют около 2,8 млрд рублей.

Банкротство ООО "Вертикаль" было инициировано банком "Траст" из-за долга в 369,9 млн руб., образовавшегося по кредитным договорам 2010 и 2012 годов. В июле 2020 г. "Вертикаль" была признана банкротом.

Спустя несколько месяцев суд включил в реестр кредиторов "Вертикали" требования "Траста" еще на 2,4 млрд рублей. Причем, этот долг обеспечен залогом принадлежащего обществу недвижимого имущества на Московском шоссе, 17 в Самаре (по этому адресу расположены офисный центр "Вертикаль" и примыкающий к нему ТЦ "Сила спорта").

Согласно данным проведенной в рамках дела о банкротстве инвентаризации имущества "Вертикали", находящаяся в залоге у банка "Траст" недвижимость должника оценивается в 1,55 млрд рублей.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Вертикаль" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, компания действует с 2003 года. Ее выручка в 2019 г. составила 157,2 млн руб., чистая прибыль — 123 тыс. рублей. Собственником общества является ООО "Росскат-Трейд", подконтрольное АО "Росскат" (создано Николаем Тараном). На данный момент общество на 92,47% принадлежит банку "Траст".

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