Конкурсный управляющий "Вертикали" добивается ареста счетов Николая Тарана на 2,8 млрд

Конкурсный управляющий ООО "Вертикаль" Виктор Чепов обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о принятии обеспечительных мер в отношении Николая Тарана. Заявление подано в рамках рассмотрения дела о банкротстве "Вертикали".

Свои требования Виктор Чепов объясняет поступившим ранее от него заявлением о привлечении Николая Тарана к субсидиарной ответственности по обязательствам "Вертикали" "в совокупном размере требований кредиторов", которые в настоящее время составляют около 2,8 млрд рублей.

Так, управляющий просит суд наложить арест на имущество и денежные средства Николая Тарана в пределах 2,78 млрд руб. за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Он настаивает на запрете на отчуждение имущества, обременение его правами третьих лиц, а также недопущение регистрационных действий в отношении принадлежащих Тарану 100% в ООО "АВБ Финанс", 10% — в ООО "Люжен", 33,33% — ООО Юридическая фирма "Макаров и партнеры" и его доли в НП "Мастрюки".

Помимо этого Виктор Чепов просит запретить Николаю Тарану перерегистрацию недвижимости — земельного участка площадью 4,18 тыс. кв. м в Волжском районе Самарской области, здания цеха витаминно-травяной муки (164,6 кв. м) в том же районе и квартиры на 5-й просеке в Самаре размером 103,6 кв. метра.

Под арест также могут попасть транспортные средства Николая Тарана, среди которых мотоцикл Kawasaki VN900 °C, автомобиль Audi A8, прицеп для лодок и катеров, Jeep Wrangler, два автомобиля ВАЗ, две "Шевроле Нивы", Smart Fortwo coupe и лодку "Аквалайн-210".

Кроме того, Виктор Чепов настаивает на временном ограничении на выезд за пределы РФ для Николая Тарана.

Решение по этим требованиям конкурсного управляющего судом пока не принято.

Напомним, банкротство ООО "Вертикаль" было инициировано банком "Траст" из-за долга в 369,9 млн руб., образовавшейся по кредитным договорам 2010 и 2012 годов. В июле 2020 г. "Вертикаль" была признана банкротом.

В ноябре Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ПАО Национальный банк "Траст" о включении в реестр кредиторов "Вертикаль" его требований еще на 2,4 млрд руб., обеспеченных залогом принадлежащего обществу недвижимого имущества на Московском шоссе, 17 в Самаре (по этому адресу расположены офисный центр "Вертикаль" и примыкающий к нему ТЦ "Сила спорта").

Согласно проведенной в рамках дела о банкротстве инвентаризации имущества "Вертикали", находящаяся в залоге у банка "Траст" недвижимость должника оценивается в 1,55 млрд рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Вертикаль" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, компания действует с 2003 года. Ее выручка в 2019 г. составила 157,2 млн руб., чистая прибыль — 123 тыс. рублей. Собственником общества является ООО "Росскат-Трейд", подконтрольное АО "Росскат" (создано Николаем Тараном). На данный момент общество на 92,47% принадлежит банку "Траст".