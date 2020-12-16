"Автобан" сдал в эксплуатацию ЦКАД-3

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" завершил возведение и сдал в эксплуатацию один из ключевых российских транспортных проектов — Третий пусковой комплекс ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога). Как сообщает пресс-служба холдинга, освободившиеся строительные мощности компания передислоцирует на другие объекты, в первую очередь на строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань и обхода Тольятти.

Напомним, в Самарской области "Автобан" строит автомобильный обход города Тольятти — крупнейший инфраструктурный проект региона, который станет составной частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

"Автобан" много лет выступает одним из ключевых подрядчиков Федерального дорожного агентства и Госкомпании "Автодор". Концессионное соглашение о реализации проекта ЦКАД-3 было подписано в сентябре 2016 года. Задачей компании стало строительство автомагистрали высшей технической категории, которая станет новой визитной карточкой автомобильных дорог России. Общая стоимость строительства составила 100,8 млрд рублей. Четырехполосная автомагистраль протяженностью 105 км имеет категорию IА. Ширина каждой полосы составляет 3,5 м, ширина проезжей части — 14 м, разделительной полосы — 3 м, расчетная скорость движения — 140 км/ч.

Как отмечает генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев, ЦКАД является крайне важным транспортным проектом в масштабах всей страны:

"Во-первых, он включает Россию в главные международные коридоры: в коридор № 2 Лондон-Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород, в коридоры № 9 Хельсинки-Санкт-Петербург-Москва-Киев-Восточная Европа и "Север-Юг" — Хельсинки-Москва-Нижний Новгород. Во-вторых, ЦКАД — настоящий спасительный круг для Москвы, задыхающейся в пробках, поскольку сейчас в МКАД упирается транзитный транспорт со всей Европы и со всех концов России. Взяв на себя от 50 тыс. транзитного транспорта ежедневно, ЦКАД превратит столицу в гораздо более комфортный для проживания мегаполис, с более чистым воздухом и почвой, с более безопасным и удобным пространством для водителей и пешеходов", — пояснил Алексей Андреев.

Директор по финансовому развитию строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Денис Анисимов, подчеркивает, что, помимо логистики, ЦКАД открывает новые возможности для строительства жилой и коммерческой недвижимости, развития торговли и сферы услуг, создания новых рабочих мест и роста налоговых поступлений:

"Соединение ранее разрозненных территорий, комфортный и быстрый проезд через современные удобные развязки обеспечит колоссальное улучшение качества жизни жителей Подмосковья. Благодаря развитию бизнеса вдоль ЦКАД местные жители получают удобную и благоустроенную территорию: новые кафе и магазины, офисы и рестораны, автоцентры и ремонтные мастерские. Строительство жилья и инфраструктуры вдоль ЦКАД создает десятки тысяч новых рабочих мест, что особенно важно, учитывая, сколько людей потеряли работу из-за пандемии. Жители прилегающих городов и сел смогут работать рядом с домом, не тратя бесконечные часы на дорогу до места работы и домой", — отметил Денис Анисимов.

Ввод ЦКАД в эксплуатацию важен не только для Московского региона — это мощный драйвер развития экономики всей страны. Современная автомагистраль выводит на качественно новый уровень внутрироссийские и международные деловые связи, обеспечивая сокращение сроков грузооборота и рост объемов перевозок.

Сдача ЦКАД в эксплуатацию в том числе окажет прямое влияние на инфраструктурное развитие Самарской области. Освободившиеся мощности (строители и спецтехника) передислоцируются на возведение обхода Тольятти, который, как и ЦКАД, является участком транснационального коридора Европа — Западный Китай. Чем раньше будут введены все элементы этого маршрута, тем быстрее Самарский регион будет включен в активную международную логистику, получит стимул для развития смежных отраслей — строительства логистических хабов, коммерческой недвижимости, офисных центров, кафе, ресторанов, заправок.