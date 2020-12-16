Готовность снегоуборочной техники региона к зимнему сезону составляет 98%

В среду, 16 декабря, на заседании областной межведомственной комиссии обсудили вопросы обеспечения безопасности на дорогах региона.

В начале заседания был рассмотрен вопрос, касающийся дорог, подверженных заносам. "В настоящее время стоят морозы, но впереди и снегопады, и метели, и ледяные дожди. На дорогах уже сейчас образуется наледь. Ко всем этим погодным явлениям мы должны быть готовы", — подчеркнул председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин рассказал, что основным подрядчиком по содержанию региональных дорог является ГКП СО "АСАДО" — у него 1022 единиц техники, из них в Самаре — 113), 664 — на зимнем содержании. Готовность парка машин, механизмов и навесного оборудования к зимнему сезону составляет 98%.

Министр сообщил, что с 1 ноября организовано круглосуточное дежурство диспетчеров в головном офисе "АСАДО" и во всех его районных филиалах. Налажено взаимодействие с ГУ МЧС по Самарской области, областным Управлением ГИБДД, через круглосуточную диспетчерскую службу агентства по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях, о дорожно-транспортных происшествиях и дорожной обстановке.

В ходе совещания председатель регионального правительства поручил министерству транспорта запланировать мероприятия по обновлению техники и ее распределению, а также шире привлекать к обслуживанию дорог сторонние специализированные организации, имеющие необходимую технику.

По итогам заседания был дан ряд протокольных поручений, в том числе министерству транспорта и главам муниципальных образований — сформировать перечень мест концентрации ДТП и провести детальный анализ, на основе которого разработать проекты планов мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.