До конца года предпринимателям необходимо перейти с ЕНВД на другой налоговый режим

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный налог (ЕНВД). Предприниматели, которые работали по этой системе, должны выбрать один из альтернативных режимов налогообложения. В настоящее время в Самарской области 45 663 предпринимателя применяют ЕНВД.

В случае если налогоплательщик не определится с выбором налогового режима и не направит заявление в налоговую, он автоматически будет переведен на общую систему налогообложения (ОСН).

ОСН подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т. д.), а значит — повышение налоговой нагрузки на бизнес, а также необходимость вести бухгалтерский учет и сдавать налоговые декларации.

В настоящее время в Российской Федерации существует еще четыре специальных налоговых режима. Предприниматели могут выбрать один из них исходя из индивидуальных особенностей бизнеса, вида деятельности, доходов, расходов, штатной численности сотрудников и организационной формы.

— упрощенная система налогообложения (подходит для ИП и ООО);

— патентная система налогообложения (подходит для индивидуальных предпринимателей);

— налог на профессиональный доход (подходит для ИП и физических лиц);

— единый сельскохозяйственный налог (подходит для организации и ИП, которые признаются сельскохозяйственными производителями в соответствии с гл. 26.1 НК РФ).

Первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие сроки определиться с выбором оптимального для них налогового режима:

"Вы можете выбрать один из четырех специальных налоговых режимов, которые позволяют субъектам бизнеса сократить документооборот и отчетность, уплачивая фактически один налог. Напоминаем Вам о необходимости до 31 декабря 2020 года подать в налоговую инспекцию заявление о переходе на другой режим налогообложения. Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"

Подробную информацию о переходе с ЕНВД можно узнать на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru в разделе "Полезные материалы", по телефону горячей линии 8 (800) 300-63-63, в центрах "Мой бизнес", расположенных в городах: Самара (ул. Главная, 3), Тольятти (б-р Королева, 13), Сызрань (ул. Победы, 53), Отрадный (ул. Ленинградская, 26), на сайте УФНС России nalog.ru.

Для выбора оптимального режима налогообложения можно воспользоваться "налоговым калькулятором", размещенным на сайте налоговой службы.

Специальные налоговые режимы: преимущества для различных видов бизнеса и условия оформления

1. Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый распространенный из специальных налоговых режимов. Перейти на него могут как индивидуальные предприниматели (ИП), так и организации — юридические лица. УСН могут применять ИП и организации с численностью сотрудников до 100 человек и годовым доходом до 150 млн руб.

В рамках УСН объектом налогообложения можно выбрать "Доходы" или "Доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов" ("Доходы минус расходы"). От этого будет зависеть размер установленной процентной ставки. Если объектом налогообложения станут доходы, то налог составит 6%. При выборе схемы "доходы минус расходы" ставка составит 15%.

Кроме этого, при использовании УСН необходимо уплачивать страховые взносы на сотрудников. Однако ИП с объектом "Доходы" могут уменьшить сумму налога по УСН на сумму уплаченных страховых взносов за себя и за наемных работников, но не более, чем на 50%. А ИП, не имеющие работников, могут уменьшить налог на всю сумму уплаченных страховых взносов за себя без ограничения.

Как перейти с ЕНВД на УСН?

Для перехода с 01.01.2021 на УСН предпринимателю до 31 декабря 2020 года необходимо предоставить уведомление по требуемой форме

(№ 26.2-1 и № 26.1-1) в налоговый орган по месту жительства ИП (или по месту нахождения организации) или в МФЦ, а также через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте налоговой службы.

2. Патентную систему налогообложения (ПСН) могут использовать ИП со штатной численностью наемных работников не превышающей 15 человек и суммой годового дохода до 60 млн. руб. Размер налога составляет 6%.

Работать в рамках ПСН могут предприниматели в определенных законом сферах деятельности. Региональным законодательством с 01.01.2021 такой перечень будет расширен с 63 до 80 видов деятельности по аналогии с федеральным законом. При этом стоимость патентов останется на прежнем уровне.

Наиболее востребованные виды деятельности: розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 кв. м, услуги общественного питания, оказываемые через объекты общественного питания с площадью зала обслуживания не более 150 кв. м, услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, сдача в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего ИП на праве собственности, парикмахерские и косметические услуги и др.

Как перейти с ЕНВД на ПСН?

Для перехода на ПСН индивидуальному предпринимателю необходимо подать в налоговый орган заявление на получение патента до 31 декабря 2020 года. Заявление можно представить также в налоговый орган лично или через представителя, направить по почте, передать в электронной форме по ТКС, а также через "Личный кабинет налогоплательщика ИП". При этом днем его подачи считается дата представления или отправки. Выданные налоговыми органами в установленный срок патенты будут действовать с даты, указанной налогоплательщиком в заявлении.

3. Налог на профессиональный доход (НПД), или налог для самозанятых подходит для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают сами на себя без наемных сотрудников.

НПД составляет 4%, в случае если самозанятый или ИП реализует свои товары, работы или услуги физическим лицам, и 6%, если доход поступает от работы с ИП и юрлицами.

При НПД платить страховые взносы за себя не обязательно, но самозанятый может вносить их в добровольном порядке.

Как перейти с ЕНВД на НПД?

Чтобы стать плательщиком специального налога на профессиональный доход, достаточно пройти простую регистрацию через мобильное приложение "Мой налог" или веб-кабинет "Мой налог" на сайте налоговой службы.

При этом индивидуальному предпринимателю необходимо до 31 декабря 2020 года уведомить налоговую службу о снятии с режима ЕНВД.

4. На уплату единого сельскохозяйственного налога могут перейти организации и индивидуальные предприниматели (ИП), у которых доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за календарный год составляет не менее 70%. Налоговая ставка составляет 6% от годового дохода, уменьшенного на сумму расходов.

Организации (ИП), занимающиеся производством подакцизных товаров, не имеют права переходить на ЕСХН. Исключение сделали лишь для производителей подакцизного винограда, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства. Кроме того, специальным налоговым режимом не смогут воспользоваться представители сферы игорного бизнеса.

Как перейти с ЕНВД на ЕСХН?

Для перехода на ЕСХН предпринимателю до 31 декабря 2020 года необходимо предоставить уведомление по требуемой форме (№ 26.2-1 и № 26.1-1) в налоговый орган по месту жительства ИП (или по месту нахождения организации), а также через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте налоговой службы.