На форуме "Бизнес-Детокс 2020" обсудят нюансы перехода предпринимателей с ЕНВД

В пятницу, 18 декабря в рамках итогового предпринимательского форума, "Бизнес-Детокс 2020", который в этом году проходит в онлайн формате, состоится секция, посвященная переходу предпринимателей с ЕНВД на другие системы налогообложения.

Напомним, что с 1 января 2021 года ЕНВД отменяется. В Самарской области эту налоговую систему применяют 45 663 предпринимателя.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. "Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона.

На форуме подробно поговорят о том, как определить подходящий вариант исходя из своего вида деятельности и как перейти с ЕНВД на выбранный режим налогообложения.

"Если налогоплательщик не определится с выбором налогового режима и не направит заявление в налоговую, он автоматически будет переведен на общую систему налогообложения (ОСН). Это подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов, в том числе НДС, — объяснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В настоящее время, помимо ЕНВД, который прекращает свое действие, в нашей стране существует 4 специальных налоговых режимов: упрощенная и патентная система, налог на профессиональный доход, а также единый сельскохозяйственный налог. Призываю предпринимателей принять правильное решение, чтобы начать новый год с максимально эффективным режимом налогообложения", — добавил министр.

В рамках тематической секции, которая состоится с 14:30 до 15:00 в онлайн-формате, предприниматели смогут задать вопросы начальнику отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области Гульнаре Хасаншиной.

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