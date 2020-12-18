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Муниципалитеты Власть и политика

Большечерниговский район отметил 85-летие

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2020 год — год 85-летия Большечерниговского района прошел без парадных торжеств. Однако жители района считают главным подарком к юбилею то, что их малая родина преображается буквально на глазах, приобретая облик современный и привлекательный.

Фото: предоставлено администрацией Большечерниговского района

Комфортная среда обитания

Преображение района напрямую связано с реализацией национальных проектов, подчеркивает глава Тамара Перова: "Надо сказать, что национальные проекты, которые сейчас реализуются, отражают центральное направление развития района. Взять нацпроект "Жилье и городская среда". В первый год его реализации мы в Большой Черниговке отремонтировали все двухэтажные здания, которые находились в центре села, в 2018 году еще два десятка домов поселка Микрорайон (он построен в 60-е годы и уже давно нуждался в благоустройстве). Мы сделали парковки, подъезды, тротуары. В 2019 году отработали еще одну компактную территорию — поселок Железнодорожников — 18 домов (микрорайон был построен в 80-е годы). В этом году в районном центре привели в порядок еще 4 общественные территории".

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", преобразилось общественное пространство в селах Большая Черниговка, Августовка и поселке Глушицкий — разбили и благоустроили парки, установили летние эстрады, лавочки, проложили велодорожки. Вдоль дорог прокладываются тротуары и пешеходные дорожки. А ведь несколько лет назад этот вопрос был не актуален для сельских поселений. Но, учитывая интенсивность движения, сейчас необходимо позаботиться об удобстве и безопасности пешеходов.

Теперь жители многоквартирных домов с удовольствием выходят во двор: дорожки отремонтированы, оборудованы съездами для колясок и велосипедов, установлены лавочки и урны. Украшением становятся современные игровые площадки для детей — с песочницей, качелями, каруселями, турником.

Сегодня в районе на 30 поселков — 39 детских площадок. Рядом с детскими площадками установлены уличные спортивные тренажеры: пока малыши заняты в игровой зоне, взрослые тоже не теряют время зря — занимаются спортом.

От физкультуры — к здоровью

Многие жители района активно и серьезно занимаются спортом: волейболом, баскетболом, футболом, хоккеем, боксом. В районе обустроены 8 универсальных спортивных площадок, оборудованы спортивные комплексы в селе Большая Черниговка, селе Августовка и в поселке Глушицкий. Районная футбольная команда "Восход" последние пять лет входит в тройку призеров Самарской области.

Здоровый образ жизни, конечно, включает в себя и возможность получения качественных медицинских услуг. В прошлом году построен и введен в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Иргизский, в 2020 году — в п. Пекилянка и в с. Благодатовка.

А для жителей поселков Глушицкий и Пензено главным условием здоровья стала возможность пить чистую воду. В рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология" построена новая насосно-фильтровальная станция и водопровод. Объект готовится к сдаче. Этот проект позволит обеспечить питьевой водой около 3 тысяч жителей района.

Культурная жизнь

Большечерниговский район принимает активное участие в реализации национального проекта "Культура". В 2020 году капитально отремонтирован крупнейший сельский дом культуры региона в селе Августовка. Здесь появилась театральная студия с собственной костюмерной, выставочный зал, комната звукозаписи, тренажерный и фитнес — залы, игровая зона с беспроводным доступом в интернет, библиотека.

В планах на следующий год — строительство сельского дома культуры в п. Глушицкий и строительство детской "Школы искусств" в селе Большая Черниговка.

На благо будущих поколений

Еще один факт в копилку преображения района, который скорее можно отнести к результатам: последние 10 лет по демографии район держит лидирующее место в области. Только многодетных семей — 337, есть такие, в которых воспитываются 5, 6, 7 и даже 8 детей.

В каждом крупном поселении — своя средняя школа, кружки по интересам от центра детского творчества и от спортивной школы помогают детям найти свой путь к успеху. Нет очередности в детские сады. А детей в районе много: 920 дошкольного возраста и 1900 школьников.

Тамара Перова, глава Большечерниговского района:

— У нас в районе особое отношение к людям. Мы ценим их не только на словах. Активно поддерживаем молодых специалистов, которые приезжают к нам в район: врачи, учителя, работники культуры; мы их трудоустраиваем, предоставляем благоустроенное специализированное жилье, оказываем всестороннюю поддержку. У нас трепетно относятся к сохранению исторической памяти, активно работают общественные организации, ветераны войны и труда, "Боевое братство", молодежные организации, ДОСААФ. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Даже в этом году, когда ситуация не позволяет проведение массовых мероприятий, мы отметили юбилей Победы: мобильные бригады из представителей общественных организаций и ДОСААФ проехали автопробегом по всем поселкам района и возложили цветы к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. У людей есть потребность помнить и чтить героев. Активно работают волонтеры. Многие занимаются благотворительностью, и организации, и просто частные лица. Мы уверены, что у района есть будущее, есть надежда на то, что он будет стабильно развиваться и процветать, у нашей молодежи есть условия для дальнейшей реализации своих амбиций, таланта, энергии и знаний в своём родном районе. Активное участие в национальных проектах придает новую динамику развитию Большечерниговского района.

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