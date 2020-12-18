Экс-замначальника отдела УЭБ и ПК областного ГУ МВД получил срок за взятку

Во вторник, 15 декабря, суд Октябрьского района Самары под председательством Елены Харелиной вынес приговор 38-летнему бывшему замначальника отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Денису Зотову.

Его признали его виновным в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

По версии следствия, 31 января 2020 г. обвиняемый получил от подчиненного 500 тыс. рублей. За это он должен был не контролировать исполнение письменных поручений следователя по уголовному делу о мошенничестве.

Дениса Зотова приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, суд на четыре года после освобождения лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти. Приговор еще не вступил в законную силу.