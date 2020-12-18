В Самаре привели в порядок 9 общественных пространств и больше 50 дворовых территорий

Выбор мест для благоустройства был за горожанами — они внесли свои предложения депутатам думы Самары, в горадминистрацию, а потом голосовали за них.

Создание комфортных условий для проживания граждан — одна из национальных целей развития страны до 2030 года. Только в Самарской области за последние три года благоустроено 464 общественных пространства и 1015 дворовых территорий. Сильнее всего ситуация меняется в Самаре.

По официальным данным горадминистрации, в 2020 году в Самаре благоустроено девять общественных пространств. Приоритеты расставили жители. В период с 1 по 10 июля прошлого года от горожан поступило больше 13 тыс. предложений по 99 территориям. Часть из них граждане направили через депутатов городской думы Самары.

Впоследствии на заседании общественной комиссии был утвержден перечень 20 общественных территорий для проведения голосования среди населения. По его итогам определились проекты, за благоустройство которых выступает наибольшее число горожан.

Основная часть работы выполнена за счет средств национального проекта "Жилье и городская среда": по ней новый облик получили шесть объектов.

Новая точка притяжения, которая появилась на карте Самары благодаря нацпроекту, — сквер на улице Авроры (в границах Аэродромной и Мориса Тореза). Во время рейтингового голосования этот проект поддержали больше 13 тысяч самарцев.

Теперь территорию бывшего рынка не узнать. На площади около 20 тыс. кв. м разместили детские и спортивные площадки, в том числе для воркаута, в сквере установлена десятки лавочек и малых архитектурных форм, смонтировано освещение, разбиты газоны с системой автополива и высажено 4000 деревьев и кустарников. Центры притяжения сквера — ель с подсветкой и сухой фонтан.

"Мы видим, как преобразилась эта территория, хотя раньше нередко слышали нарекания по поводу антисанитарии и беспорядка вокруг рынка. Члены комитета довольны результатами выполненной работы", — дал оценку председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии думы Самары Вячеслав Дормидонтов.

К сентябрю по нацпроекту "Жилье и городская среда" изменился и бульвар Мичурина на участке между улицами Дачной и Владимирской. Концепция обновления проста — улучшение среды и образа сквера в восприятии людей. Другой пример — сквер Речников на пересечении улиц Флотской и Белорусской. "За" преображение этой территории выступили больше 8 тысяч горожан.

Благодаря нацпроекту новый облик получил и сквер имени Александра Невского в Зубчаниновке. За его комплексное благоустройство высказался почти весь поселок — почти 14 тыс.человек. Преобразился и сквер Овчарова в поселке Прибрежный, за который высказались больше 15,5 тыс.самарцев. Он стал лидером голосования в этом году. Сквер вымощен новой плиткой, установлены детские игровые площадки, построена хоккейная калда, волейбольно-баскетбольная площадка и воркаут — спортплощадка для свободных тренировок.

"Ерик-парк" в микрорайоне Волгарь набрал больше 10 тыс.голосов. Это многоэтапный проект, реализация которого будет продолжена. Уже создана прогулочная зона вдоль местного озера, пешеходные и велодорожки, новые газоны, деревья и кустарники. Вокруг озера сформированы зоны отдыха.

Комментируя позитивные перемены, происходящие в городе, председатель думы Самары Алексей Дегтев отметил: "Любой депутат работает, с одной стороны, в тесной связке с жителями, а с другой — с районной и городской администрациями. Если власти реализуют какую-то идею, решают определенную проблему, в этом обязательно участвуют депутаты. Ведь они занимаются обращениями людей, в райсоветах и думе обсуждают все значимые вопросы, принимают бюджеты и вносят в них правки. В позитивных изменениях, которые происходят в городе, есть заслуга каждого из моих коллег. Равно как существующие трудности и разного рода недоработки — в том числе наша ответственность".