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Суды Происшествия

Выпивший пять литров пива самарец сообщил о минировании УВО

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Кировского районного суда в отношении мужчины, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Как указано в приговоре, осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо отдела Управления вневедомственной охраны и решил из хулиганских побуждений дестабилизировать его работу. Для этого он позвонил со своего сотового телефона на пульт службы "112" и сообщил оператору о том, что отдел полиции по такому-то адресу заминирован и произошел взрыв, в результате которого пострадало 300 человек.

Правоохранители установили, что информация звонившего оказалась ложной. Лжетеррориста нашли и  возбудили в его отношении уголовное дело.

По окончании следствия - летом этого года - телефонный хулиган предстал перед Кировским районным судом, где сообщил о признании вины и поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства - в особом порядке. Его ходатайство было удовлетворено.

Отягчающим вину был признан тот факт, что преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения - выпив пять литров пива, в связи с чем потерял контроль над собой. В итоге 25 августа суд признал телефонного хулигана виновным и приговорил к штрафу в размере 15 тыс. рублей. Но гособвинение посчитало данный приговор незаконным, а назначенное наказание - несправедливым и обжаловало его.

19 октября апелляционная инстанция Самарского областного суда удовлетворила представление прокуратуры, приговор отменила и направила уголовное дело на новое рассмотрение в тот же Кировский районный суд, который в ноябре признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком. В декабре приговор вступил в законную силу.

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