Сотрудники Самарской таможни задержали партию контрафактных сладостей, сообщает ведомство.

Грузовик, ехавший из Казахстана в Краснодар, остановили около пос. Акбулак Оренбургской области. По документам, в нем перевозили кондитерские изделия. При этом на продукцию под марками LOL, Love is, Barbiе, Kinder Joy, "Маша и Медведь", My Little Pony не было разрешения правообладателя на ввоз.

Всего перевозили более миллиона единиц контрафакта на 2,7 млн рублей.