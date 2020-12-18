Двух экс-полицейских осудили в Самарской области за фальсификацию уголовных дел

В Безенчукском районе Самарской области суд вынес приговор двум бывшим оперативникам местного ОМВД. Их обвиняли в фальсификации уголовного дела о хранении наркотиков (ч. 4 ст. 303 УК РФ).

По данным региональной прокуратуры, оперативники под различными предлогами, в том числе с помощью угроз, сфальсифицировали материалы оперативно-розыскных мероприятий, ставших основанием для привлечения женщины и мужчины к уголовной ответственности.

В 2019 г. районная прокуратура обнаружила незаконность возбуждения дел.

Сейчас уголовное преследование невиновных прекращено, за ними признали право на реабилитацию.

Суд назначил экс-полицейским четыре года лишения свободы в колонии общего режима и два года лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.