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Муниципалитеты Власть и политика

Стратегию развития Отрадного, разработанную СГЭУ, утвердила городская дума

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утверждена стратегия социально-экономического развития городского округа Отрадный на период до 2030 года, разработанная учеными Самарского государственного экономического университета.

Фото: Фото предоставлено СГЭУ

Стратегия Отрадного - первый долгосрочный план среди муниципальных образований области, который учитывает национальные цели РФ до 2030 года, региональные составляющие национальных проектов и вносит существенный вклад в актуализацию Стратегии лидерства Самарской области с учетом поручений президента РФ, которую инициировал губернатор Дмитрий Азаров в этом году.

По словам директора НИИ регионального развития СГЭУ, руководителя Регионального центра международной и национальной сертификации по управлению проектами и программами, заведующей кафедрой региональной экономики и управления университета, к.э.н. Натальи Полянсковой, в масштабных социологических и экспертных опросах, муниципальных стратегических сессиях, общественных обсуждениях участвовало более чем 2000 человек. В результате в Стратегии было учтено более чем 500 инициатив и предложений местного сообщества. "Крайне важным нам представлялось сделать Стратегию максимально конкретной, определить, с помощью каких механизмов, через реализацию каких мероприятий и проектов, за счет каких ресурсов могут быть достигнуты стратегические цели, соответствующие современным вызовам и учитывающие возможности и конкурентные преимущества Отрадного", - рассказывает она.

В качестве генеральной стратегической цели развития города Отрадного жители обозначили "рост привлекательности и качества жизни населения посредством формирования высокотехнологичного промышленного ЭкоГорода, эффективной и качественной социальной инфраструктуры, комфортного и безопасного проживания горожан, возможностей для самореализации молодежи. Отрадный для горожан - город высокого качества жизни, зеленый экогород с большими возможностями для молодежи".

Стратегия состоит из семи обширных разделов. Как отмечает Наталья Полянскова, система целеполагания включает 12 стратегических целей и 31 стратегическую задачу, с учетом национальных целей развития РФ и приоритетов развития Самарской области, а также учитывает достигнутый уровень, тенденции и ресурсы социально-экономического развития Отрадного: "По каждому приоритету разработан комплекс конкретных проектов и мероприятий, система государственных и муниципальных программ, направленных на достижение целей Стратегии и 48 целевых показателей с учетом индикаторов региональных составляющих национальных проектов и Стратегии СЭР СО, подтвержденных реальными ресурсами".

По мнению Натальи Полянсковой, реализация хороших стартовых условий Отрадного, экономического и транспортно-логистического потенциала, а также слаженная работа органов местного самоуправления, бизнеса, НКО и граждан позволит достичь намеченных в Стратегии целей, решить поставленные задачи и реализовать проекты и намеченные мероприятия.

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