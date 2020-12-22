Главгосэкспертиза одобрила все этапы строительства обхода Тольятти

Эксперты Главгосэкспертизы выдали положительные заключения на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство оставшихся участков автомобильной дороги у Тольятти.

Строительство обхода Тольятти и мостового перехода через Волгу включено в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", а также в федеральный проект "Европа - Западный Китай" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Сооружение моста через Волгу предусмотрено первым этапом строительства обхода, проект которого Главгосэкспертиза России одобрила ранее в октябре. В настоящее время выданы положительные заключения по проектной документации на остальные - II, III, IV и V - этапы работ.

В ходе II этапа проложат участок протяженностью 35,45 км в Ставропольском районе Самарской области, на территории Особой экономической зоны. В том числе здесь соорудят транспортную развязку на пересечении с автодорогой Тольятти - Ягодное и несколько путепроводов, установят наружное электроосвещение и сооружения автоматизированной системы управления движением, а также выполнят иные необходимые работы.

Продолжением обхода Тольятти станет запланированный IV этапом участок протяженностью 9,777 км, который завершится на пересечении с автодорогой М-5 "Урал", где обустроят транспортную развязку типа "неполный клеверный лист". На участке разместят пункт взимания платы, путепроводы, водопропускные трубы, площадки под трансформаторные подстанции и сооружения транспортной безопасности, на обочинах установят металлическое барьерное ограждение.

Пятый этап работ, также получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, включает прокладку участка протяженностью 21,37 км, который начнется транспортной развязкой типа "Труба" от М-5 "Урал" и пройдет по территории Сызранского и Шигонского районов Самарской области. Здесь также построят путепроводы, пункт взимания платы за проезд, площадки под трансформаторные подстанции и сооружения транспортной безопасности, стоянки для автомобилей.

Замкнет обход города Тольятти участок III этапа протяженностью 22,878 км, который пройдет по Шигонскому району в сторону Волги - до стыка с I этапом строительства в 100 м от автодороги Левашовка - Климовка. На протяжении участка построят эстакаду через Винокуренный овраг, мосты через реки Тайдаково и Маза, несколько путепроводов. На обочинах и на разделительной полосе установят дорожное барьерное ограждение, с обеих сторон трассы оборудуют площадки отдыха для кратковременной остановки автомобилей, склад противогололедных материалов, пост обеспечения транспортной безопасности и другие объекты.

Проектную документацию II и III этапов подготовили в АО "Институт "Стройпроект", IV и V этапов - ООО "АвтодорПроект". Единый застройщик - Хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти".