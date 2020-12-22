Задержан депутат из Самары, подозреваемый в наркопреступлении

Самарского депутата, подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков, задержали, сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 11 декабря в отношении депутата Совета депутатов Советского района Самары и члена "Единая Россия" Дениса Штейна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере"). В тот же день партия приостановила членство Штейна.

По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта наркотическое средство 311,05 г мефедрона.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.