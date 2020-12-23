Театр драмы представит премьеру - спектакль "Папа" по пьесе Флориана Зеллера

В пятницу, 25 декабря, в 18:30 Самарский театр драмы покажет премьеру спектакля "Папа" Флориана Зеллера (16+).

"Папа" - реалистическая, трогательная семейная история, в которой смешались драма и комедия. Автор называет пьесу "пазлом, в котором всегда отсутствует одна деталь, а какая точно - неизвестно".

Флориан Зеллер - звезда современной французской драматургии. В 2014 г. за пьесу "Папа" он получил премию "Мольер" - главную театральную награду во Франции. Пьесу также номинировали на театральные премии Великобритании Theatre Awards UK и Evening Standart Theatre Awards.

Режиссер-постановщик - Михаил Лебедев, художник-постановщик - Артем Агапов. В спектакле заняты Алина Василенко, Ярослав Василенко, Сергей Видрашку, Хамид Дышниев, Ольга Жукова, Петр Жуйков, Виктор Мирный, Надежда Попова, Наталия Прокопенко, Екатерина Соловьёва, Виолетта Шулакова, Надежда Якимова.