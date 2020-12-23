16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Тольятти Сергей Анташев: "Ни о каком двукратном увеличении тарифов речи не идет" Елена Лапушкина: "ЦВР "Поиск" продолжит работать на Осипенко, 32а" Большеглушицкий район возглавил Валерий Анцинов Александра Гожая вновь стала главой Октябрьска Глава Пестравского района Александр Любаев покидает пост

Муниципалитеты Власть и политика

В гордуме Самары вручили памятный знак Александру Бодрову

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почетную награду "За патриотическое воспитание" получил доктор философских наук Александр Бодров. Памятный знак учрежден городскими депутатами в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Ирина Бойкина

Награда предназначена для вручения гражданам, а также организациям за активную патриотическую работу. В декабре ее получил преподаватель Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Александр Бодров.

Он работает в вузе 15 лет. До этого трудился в самарской школе № 15. Окончил аспирантуру и докторантуру в вузе, став самым молодым на тот период доктором философских наук в регионе.

Бодров заведует кафедрой гуманитарных, правовых и естественно-научных дисциплин и является заместителем проректора по учебной работе и качеству образования. Преподает всеобщую историю, историю культуры, историю Отечества, а также философские дисциплины. Бодров руководит студенческим дискуссионным клубом и ведет большую работу с молодежью. Именно студенты и вышли в городскую думу с инициативой наградить преподавателя.

Церемония состоялась в здании гордумы. Самары Александр Бодров получил почетную награду из рук председателя комитета по местному самоуправлению думы, проректора Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Павла Чумака.

"В студенческие годы я и сам был учеником Александра Алексеевича Бодрова, — сказал глава комитета. — Знаю, какого высокого уровня знания он дает, какую гражданскую позицию воспитывает в людях".

За несколько последних лет под руководством Бодрова студенты подготовили более сотни докладов и выступлений на конференциях различных уровней — региональных, всероссийских и международных. В этом году пять студенческих коллективов получили награды и дипломы на форумах патриотической тематики. Заведующий кафедрой и сам дважды был номинантом премии Самарской области "Народное признание".

"Эта награда важна для меня еще и тем, что является обратной реакцией на профессиональную деятельность. Это позволяет осознать, что те усилия, которые я прилагаю в профессиональной сфере, востребованы и значимы, как и наука, которую преподаю", — говорит Бодров.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3