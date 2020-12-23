В гордуме Самары вручили памятный знак Александру Бодрову

Почетную награду "За патриотическое воспитание" получил доктор философских наук Александр Бодров. Памятный знак учрежден городскими депутатами в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Награда предназначена для вручения гражданам, а также организациям за активную патриотическую работу. В декабре ее получил преподаватель Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Александр Бодров.

Он работает в вузе 15 лет. До этого трудился в самарской школе № 15. Окончил аспирантуру и докторантуру в вузе, став самым молодым на тот период доктором философских наук в регионе.

Бодров заведует кафедрой гуманитарных, правовых и естественно-научных дисциплин и является заместителем проректора по учебной работе и качеству образования. Преподает всеобщую историю, историю культуры, историю Отечества, а также философские дисциплины. Бодров руководит студенческим дискуссионным клубом и ведет большую работу с молодежью. Именно студенты и вышли в городскую думу с инициативой наградить преподавателя.

Церемония состоялась в здании гордумы. Самары Александр Бодров получил почетную награду из рук председателя комитета по местному самоуправлению думы, проректора Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Павла Чумака.

"В студенческие годы я и сам был учеником Александра Алексеевича Бодрова, — сказал глава комитета. — Знаю, какого высокого уровня знания он дает, какую гражданскую позицию воспитывает в людях".

За несколько последних лет под руководством Бодрова студенты подготовили более сотни докладов и выступлений на конференциях различных уровней — региональных, всероссийских и международных. В этом году пять студенческих коллективов получили награды и дипломы на форумах патриотической тематики. Заведующий кафедрой и сам дважды был номинантом премии Самарской области "Народное признание".

"Эта награда важна для меня еще и тем, что является обратной реакцией на профессиональную деятельность. Это позволяет осознать, что те усилия, которые я прилагаю в профессиональной сфере, востребованы и значимы, как и наука, которую преподаю", — говорит Бодров.