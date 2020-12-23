Сбербанк: "Мы заинтересованы в кратном росте и развитии бизнеса клиентов"

Регистрация бизнеса за один визит, цифровые сервисы и льготные кредиты - такие условия предлагал Сбербанк в этом году для малого предпринимательства. Сколько компаний воспользовались новыми возможностями и сколько кредитов предоставил Сбербанк малому бизнесу в Самарской области, рассказали на пресс-брифинге Самарского отделения Сбербанка.

Быстрые решения

В 2020 году малый бизнес нуждался в поддержке как никогда. Ситуация с пандемией потребовала принятия быстрых решений и срочного перехода управленческих процессов в цифровую среду. Учитывая запросы предпринимателей, Сбербанк предложил корпоративным клиентам ряд новых пакетов услуг и поддержал их специальными условиями по кредитам и реструктуризации.

Подводя предварительные итоги 2020 года на онлайн пресс-брифинге, представители Самарского отделения Сбера рассказали о конкретных инструментах поддержки малого бизнеса, среди которых - удобные пакеты услуг, гибкие технологии выдачи кредитов, максимально упрощенная процедура открытия нового бизнеса, а также о приоритетах в работе с клиентами - акцент на скорость принятия решений и на технологичность процессов.

Поддержка отраслей

В этом году фокусными направлениями работы Самарского отделения Сбербанка стали такие отрасли, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговля, строительство и энергетика. Общая сумма финансирования в данных отраслях составила 29,5 млрд рублей.

Всего в Самарском регионе Сбербанк выдал 3,5 тысячи льготных кредитов на поддержку малого бизнеса, где около трех тысяч заявок в общей сумме на 2,5 млрд рублей было предоставлено по программе "Господдержка под 2%", а 500 кредитов - на сумму около 0,6 млрд рублей - по программе выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудников.

При этом Сбербанк ставит своей задачей упрощение системы выдачи кредитов. Например, технология выдачи займов для сельхозпроизводителей включала в себя сбор только трех документов, что позволяло получить до 5 млн рублей без залогового обеспечения. За 11 месяцев текущего года по этим условиям было совершено сделок на общую сумму 177 млн рублей.

Значительно ускорился процесс принятия решений по предоставлению кредита - новые технологии и работа с искусственным интеллектом позволила сократить время от подачи заявки до оформления документации примерно до семи минут для крупных компаний и от трех минут для малого бизнеса. "В ближайшие три года Сбербанк планирует существенно ускорить принятие кредитных решений. За счет искусственного интеллекта в 2023 году будет выдаваться уже более 90% всех займов", - пояснил Михаил Никишин, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.

Популярные пакеты услуг

Насущный вопрос любого предпринимателя - подключить пакет услуг, который максимально подойдет специфике его бизнеса. Сейчас в Сбербанке есть четыре предложения, которые помогают малому бизнесу экономить на транзакциях: "Легкий старт", "Набирая обороты", "Полным ходом" и "ВЭД без границ".

По словам представителей Сбербанка, самым популярным выбором предпринимателей в этом году стали пакеты "Набирая обороты" и "Полным ходом", введенные в июле этого года.

Несмотря на трудный для малого бизнеса год, Сбербанк не только поддерживал уже функционирующий малый бизнес, но и мотивировал начинающих предпринимателей. В этом году стало значительно проще зарегистрировать новый бизнес. Теперь клиентам Сбербанка, чтобы зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем, необходимо иметь только российский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон и учетную запись в Сбербанк Онлайн. Для всей процедуры достаточно лишь один раз посетить офис Сбербанка, и, что немаловажно, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются.

Экосистема для малого бизнеса

На пресс-конференции заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Михаил Никишин отметил: "Развитие регионального бизнеса - одна из наших стратегических задач. Мы больше чем банк: мы - партнер, заинтересованный в кратном росте и развитии бизнеса клиентов. И мы намерены усиливать синергию финансовых и нефинансовых сервисов". Сбер перевел в цифровой формат почти 100% финансовых продуктов и сделал доступным для клиентов более 40 небанковских сервисов для ведения бизнеса на платформе СберБизнес.

Что касается услуг, которые предоставляют компании экосистемы Сбера, то в Самарской области в этом году представители малого бизнеса чаще всего выбирали услуги сервиса СберЗдоровье, сервис проверки контрагентов и СберМаркет В2В для закупки канцелярии, продуктов и прочих товаров.

Михаил Никишин, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

"Наши корпоративные клиенты нуждаются не только в финансовой, но и в технологической поддержке. Среди ключевых приоритетов они отмечают цифровизацию и рассматривают Сбер в качестве партнера в этом направлении. Мы уверены, что наши технологические решения помогут клиентам провести трансформацию внутренних и внешних процессов, сэкономить время на транзакционных и рутинных задачах в пользу развития бизнеса".