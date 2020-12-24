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Экология Общество

Росприроднадзор рекомендует предприятиям Тольятти провести экологический аудит

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятиям Тольятти рекомендовано провести экологический аудит. Такое предложение на расширенном заседании президиума фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме высказал глава Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин.

Руководитель надзорного ведомства пояснил, что данная мера позволит выявить недостатки, влияющие на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также составить рекомендации и требования по улучшению работы предприятий относительно экологических норм.

Олег Кручинин подчеркнул, что на сегодняшний день Тольятти — основная точка работы Росприроднадзора. Изучив все случаи превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) и конкретные вещества, которые попадают в атмосферу, специалисты управления выявили ряд предприятий и направили в адрес их руководителей предостережения.

До 1 февраля 2021 года представители тольяттинских заводов должны дать разъяснения по всем обозначенным ведомством вопросам и предпринять конкретные меры для того чтобы исключить нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

"В январе мы запланировали визит на предприятия, которые вошли в сформированный нами рабочий перечень. Встречи с руководителями производственных площадок будут проходить в режиме знакомства до 1 февраля. Далее последуют надзорные мероприятия", — подчеркнул руководитель управление Олег Кручинин.

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