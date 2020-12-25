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Суды Происшествия

В Самарской области оштрафовали двух интернетных распространителей экстремизма

ЖИГУЛЕВСК. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жигулевский городской суд рассмотрел два административных дела об экстремизме.

Ранее сотрудники прокуратуры обнаружили, что некий Иванов выложил в разделе "Музыка" в соцсети "Одноклассники" аудиозапись "Иерусалим", которую в апреле 2010 г. Юргинский городской суд Кемеровской области признал экстремистской. В отношении Иванова возбудили административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ ("Массовое распространение экстремистских материалов"). В результате суд назначил ему штраф.

Аналогичное наказание Жигулевский городской суд назначил и некому Левкину. Мужчина выложил в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором была символика, похожая на символику нацистских организаций.

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