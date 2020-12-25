Депутаты гордумы Самары утвердили бюджет

22 декабря состоялось заседание думы Самары, на котором депутаты утвердили бюджет областного центра на 2021 и плановый период 2022–2023 годов. Две трети расходов направлено на социально значимые статьи. В приоритете остается строительство объектов образования и ремонт дорожной сети.

В первом чтении бюджет был принят 3 декабря. В течение трех недель администрация и депутатский корпус вели кропотливую работу над документом.

От думы поступило немало предложений, большая часть из которых была учтена в итоговом варианте документа. По словам вице-спикера Сергея Рязанова, бюджет рассматривали на заседаниях всех профильных комитетов.

"Депутаты вносили предложения, основанные на пожеланиях избирателей. Отрадно, что основная их часть была учтена. Это вопросы, которые напрямую касаются жителей нашего города", — отметил заместитель председателя думы.

По инициативе депутатов выделены средства на ремонт муниципального жилья. Также будет проведена работа по организации пешеходного перехода и устройству твердого покрытия возле домов по улице Мичурина. Предусмотрены средства на замену лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации. Серьезная сумма выделена на перекладку тепловых сетей. Речь об участках, которые были выявлены как бесхозяйные, но теперь переданы в собственность города и должны быть заменены. Будет профинансирован ремонт и восстановление ряда пешеходных тротуаров.

Остальные предложения включены в так называемый лист ожидания. Они будут рассматриваться во время исполнения бюджета. При появлении возможности деньги будут направлять на объекты из этого перечня. В первую очередь это проектирование столовой для детского оздоровительно-образовательного центра "Заря". Также в листе ожидания — капитальный ремонт пищеблоков муниципальных школ. Всего в 2021 году работы проведут в 18 образовательных учреждениях и пяти детских садах. Ремонт еще 15 пищеблоков держат, как говорится, в уме. Кроме того, в лист ожидания включено проектирование модульной котельной для дома по Смышляевскому шоссе, 1.

Бюджет Самары на 2021 год получился бездефицитный. Его доходы будут равны расходам — по 18,3 млрд рублей. Он сохранил социальную направленность. Основной объем расходов — 77,5% — предусмотрен на образование, культуру, ремонт дорог, общественный транспорт, ЖКХ, социальную поддержку граждан, благоустройство, а также развитие сферы физкультуры и спорта.

В 2021 году больше 2,1 млрд рублей потратят на строительство социально важных объектов — детских садов, школ, дорог. За счет собственных средств города в бюджете запланированы средства на реализацию мероприятий национальных проектов в объеме около 1,7 млрд рублей.

По итогам заседания глава города Елена Лапушкина поблагодарила коллег за продуктивную работу над документом.

"Работая над формированием бюджета, мы учитывали первоочередные, острые вопросы, которые волнуют жителей города. В частности, на 2021 год предусмотрены средства для приобретения земельного участка под строительство школы в микрорайоне Крутые ключи. Крайне важно то, что бюджет сохраняет социальную направленность. Мы достаточно долго и вдумчиво совместно с городской думой работали над формированием бюджета, и я хочу поблагодарить депутатов за этот результат", — отметила она.

Председатель думы Алексей Дегтев отметил, что конструктивный диалог поможет добиться решения важных для самарцев вопросов. Он добавил, что перед принятием бюджета депутатами проделана большая целенаправленная работа в профильных комитетах, в аппарате думы.

"Для реализации поставленных задач администрации и депутатам предстоит трудоемкая работа по наращиванию собственных доходов бюджета, взаимодействию с федеральным и региональным правительством и привлечению внебюджетных источников", — отметил председатель думы.

Работа над бюджетом 2021 года не закончена. В дальнейшем главный финансовый документ города будет дорабатываться для решения наиболее насущных проблем городского сообщества.