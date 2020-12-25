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Суды Происшествия

Житель Самарской области вел незаконные раскопки на территории памятника археологии

ПРИВОЛЖЬЕ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе Самарской области суд вынес приговор мужчине, который вел незаконные раскопки на территории памятника археологии.

По данным региональной прокуратуры, в марте 2020 г. мужчина с помощью лопат и металлоискателя проводил раскопки на территории объекта "Федоровское селище, II тыс. до н. э." культурные слои: срубной культуры позднего бронзового века третьей четверти II тыс. до н. э. и русской деревни XIX-начала XX веков.

В результате он обнаружил и выкопал винтовку Winchester 1895 г., имеющую историческую и культурную ценность.

Суд назначил копателю год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

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