Самарскую область отметили на федеральном уровне за успешную реализацию нацпроекта по поддержке предпринимательства

В четверг, 24 декабря, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова выступила на пленарном заседании, посвященном итогам проведенной в 2020 году работы по поддержке бизнеса и обсуждению обновлённого национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Во встрече приняли участие представители "Опоры России", Торгово-Промышленной Палаты РФ, Общероссийского народного фронта и главы регионов.

Замглавы Минэкономразвития, которая является администратором национального проекта "МСП", в своем выступлении назвала регионы, которые достигли наилучших результатов в реализации нацпроекта, предложив обмениваться с ними наилучшими практиками и опытом.

Самарская область была отмечена как регион-лидер по выполнению показателя по числу самозанятых.

Как подчеркивал в своем Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в регионе более 200 тыс. человек по-прежнему остается в теневом секторе. "Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — заявил он.

По состоянию на 25 декабря, в регионе зарегистрировано уже 39,3 тыс. самозанятых. Нацпроектом на 2020 год региону был утвержден показатель в 28,5 тысяч зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход.

Разработку инструментов поддержки самозанятых лично контролирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"В этом году мы создали широкую линейку региональных мер поддержки самозанятых граждан: у нас действуют консультации по вопросам регистрации и работы в приложении "Мой налог", образовательные программы, мы запустили "Кейсы" с набором самых актуальных услуг для успешного старта в бизнесе, провели предновогодний маркет сувениров и товаров ручной работы. В этом году самозанятые приняли активное участие в итоговом предпринимательском форуме, где поделились историями успеха и планами развития. В следующие году мы продолжим вовлекать самозанятых в бизнес-среду, ведь каждый из них — это полноценный предприниматель", — поделился планами Дмитрий Богданов.

Татьяна Илюшникова также отметила высокую эффективность работы некоторых региональных гарантийных организаций, в том числе и Гарантийного фонда Самарской области.

В рамках антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей. В рамках пяти антикризисных программ каждый предприниматель, независимо от сферы его деятельности, может взять льготный микрозайм до 5 млн рублей по ставке, не превышающей 4,25%.

"Кроме низких ставок мы максимально упростили процедуру оформления, в том числе сбора пакета документов и финансового анализа. Фонд поддержал предпринимателей региона уже более, чем на 300 млн рублей", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.