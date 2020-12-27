В суд направлено уголовное дело бывшего руководителя "Газбанка"

Заместителем прокурора области Тимуром Масловым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя АО АКБ "Газбанк" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, бывший советник председателя правления по развитию бизнеса АО АКБ "Газбанк", а затем он же, занимая должность заместителя, исполняющего обязанности председателя правления АО АКБ "Газбанк", действуя вопреки законным интересам банка, заключил три кредитных договора с физическими лицами и также три кредитных договора с юридическими лицами.

Впоследствии в установленные договорами сроки денежные средства в полном объеме не возвращены, чем причинен существенный вред правам и законным интересам АО АКБ "Газбанк" на общую сумму 572 млн 279 тыс. рублей.

Напомним, прокуратура пытается обжаловать приговор суда по делу экс-председателя правления АО АКБ "Газбанк" Михаила Липовецкого. В ноябре текущего года суд Ленинского района Самары признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочий в Газбанке было возбуждено еще в феврале 2019 года. По этому делу были задержаны Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Расследование в отношении последнего еще продолжается.