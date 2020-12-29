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Общество

Опубликован график предоставления социальных выплат в новогодние праздники в Самарской области

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области в связи с предстоящими праздничными и выходными днями c 1 по 10 января 2021 года проинформировало о сроках выплаты отдельных социальных пособий.

Почта России приступит к выплатам 5 января. С 5 по 10 января 2021 года социальные выплаты доставляться отделениями почтовой связи будут вне зависимости от графика выплат.

Вместе с пенсиями будет производиться доставка следующих выплат:

  • ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны — труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
  • социальной выплаты отдельным категориям граждан, получающим пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей, осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности;
  • ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам;
  • ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области;
  • доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;
  • компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;
  • компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Начиная с 11 января 2021 года и далее выплата будет осуществляться в соответствии с установленным графиком.

"Гражданам, получающим социальные выплаты через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться после 14 января 2021 года в соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета", — отмечается в сообщении ведомства.

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