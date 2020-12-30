16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти из-за коронавируса отменили Крещенские купания Скончалась настоятельница Иверского монастыря схиигумения Иоанна Самарский суд признал экстремистскими некоторые толкования Корана Отец Дионисий Лёвин: "Двери епархиальных детских центров открыты для всех" "Покровский автопробег" стартует в Самаре 15 октября

Религия Общество

В Тольятти из-за коронавируса отменили Крещенские купания

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 379
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут. Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и Роспотребнадзора.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Представители всех служб пришли к единогласному выводу, что организация Крещенских купаний, на фоне возможных переохлаждений граждан может спровоцировать резкий рост заболеваемости среди тольяттинцев.

Чтобы не допустить всплеска заболеваемости среди прихожан, во всех храмах Тольятти в предстоящие праздники должен быть обеспечен входной контроль, соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции. Еще одно требование - обеспечение пожарной безопасности, в том числе проверка работоспособности эвакуационных выходов во всех культовых сооружениях, где будут проводиться службы.

Всем благочиниям Тольяттинской епархии рекомендовано провести разъяснительную работу и призвать прихожан старше 65 лет воздержаться от посещения служб в дни рождественских и крещенских праздников.

Проверки храмов на предмет соблюдения противоэпидемических мер состоятся 5 и 6 января.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Крестный ход 17 июля

Крестный ход 17 июля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3