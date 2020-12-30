В Тольятти из-за коронавируса отменили Крещенские купания

Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут. Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и Роспотребнадзора.

Представители всех служб пришли к единогласному выводу, что организация Крещенских купаний, на фоне возможных переохлаждений граждан может спровоцировать резкий рост заболеваемости среди тольяттинцев.

Чтобы не допустить всплеска заболеваемости среди прихожан, во всех храмах Тольятти в предстоящие праздники должен быть обеспечен входной контроль, соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции. Еще одно требование - обеспечение пожарной безопасности, в том числе проверка работоспособности эвакуационных выходов во всех культовых сооружениях, где будут проводиться службы.

Всем благочиниям Тольяттинской епархии рекомендовано провести разъяснительную работу и призвать прихожан старше 65 лет воздержаться от посещения служб в дни рождественских и крещенских праздников.

Проверки храмов на предмет соблюдения противоэпидемических мер состоятся 5 и 6 января.