В Самарской области планируют построить лыжероллерную трассу

ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который спроектирует и построит лыжероллерную трассу для УСЦ "Чайка" в Волжском районе.

На проектирование и возведение нового спортивного объекта выделено 268,7 млн рублей. Согласно сметной документации, 148,4 млн рублей из этой суммы составят средства федерального бюджета.

В 2021 году планируется освоить 172,6 млн рублей, в 2022-м - оставшиеся 96,1 млн рублей. В графике работ отмечается, что старт строительства запланирован на май будущего года, а окончание - на октябрь 2022 года.

В перечне работ значатся вертикальная планировка и земельные работы, возведение трассы, а также благоустройство, на которое отведено 149 млн рублей.