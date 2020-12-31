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Строительство Строительство и недвижимость

В Самарской области планируют построить лыжероллерную трассу

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который спроектирует и построит лыжероллерную трассу для УСЦ "Чайка" в Волжском районе.

На проектирование и возведение нового спортивного объекта выделено 268,7 млн рублей. Согласно сметной документации, 148,4 млн рублей из этой суммы составят средства федерального бюджета.

В 2021 году планируется освоить 172,6 млн рублей, в 2022-м - оставшиеся 96,1 млн рублей. В графике работ отмечается, что старт строительства запланирован на май будущего года, а окончание - на октябрь 2022 года.

В перечне работ значатся вертикальная планировка и земельные работы, возведение трассы, а также благоустройство, на которое отведено 149 млн рублей.

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