В "Меге" сработала пожарная сигнализация

В пятницу, 1 января, в 11:21 в ТРЦ "Мега" сработала пожарная сигнализация.
По прибытию установлено, что произошло ложное срабатывание на техническом этаже.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
В пятницу, 1 января, в 11:21 в ТРЦ "Мега" сработала пожарная сигнализация.
По прибытию установлено, что произошло ложное срабатывание на техническом этаже.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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