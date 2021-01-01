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Происшествия

В "Меге" сработала пожарная сигнализация

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 января, в 11:21 в ТРЦ "Мега" сработала пожарная сигнализация.

По прибытию установлено, что произошло ложное срабатывание на техническом этаже.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

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