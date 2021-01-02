В Самаре перед судом предстанет установщик окон, обманувший пенсионерку

В полицию Самары обратилась пожилая женщина, которую обманул установщик окон, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Со слов пострадавшей установлено, что несколькими днями ранее в ее квартире установили пластиковые окна. Спустя время к ней днем в квартиру постучался мужчина — один из тех, кто занимался установкой оконных блоков. Гость сообщил, что необходимо провести работу по смазке частей ПВХ конструкции.

После того, как проверка закончилась, мужчина сообщил, что при установке окон она заплатила больше установленной суммы, в связи, с чем он готов вернуть разницу в сумме 1250 рублей. Он передал женщине купюру достоинством 5 тыс. руб. и попросил сдачи. Женщина сразу отдала необходимую сумму. Только после ухода мастера она обнаружила, что вместо пятитысячной купюры ей передали банкноту "банка приколов".

На месте преступления эксперт-криминалист обнаружил следы пальцев рук, которые впоследствии при проверке совпали с дактилоскопической картой местного жителя, осужденного в 2018 г. по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В ходе отработки мест возможного появления разыскиваемого, полицейские проверили список адресов, на одном из находился самарец, которого задержали. В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что действительно до июля 2020 г. работал в фирме по установке оконных конструкций.

После увольнения у него возникли материальные трудности, он вспомнил про пожилую клиентку, проживающую на ул. Калининградской. По словам обвиняемого, он планировал обмануть пожилого человека с целью получения материальной выгоды. С этой целью он приобрел упаковку билетов банка приколов номиналом 5000 рублей в киоске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". В настоящее время 27-летнему самарцу предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.