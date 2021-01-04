В Волжском районе SsangYong вылетел на встречную полосу и врезался в LADA Vesta

В воскресенье, 3 января, около 04:50, на дороге "Обход Самары" 62-летний мужчина за рулем SsangYong из-за снегопада потерял управление автомобилем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Машину выбросило на "встречку", где она врезалась в LADA Vesta под управлением 34-летнего мужчины.

Пострадал водитель LADA Vesta. Скорая помощь доставила его в больницу. По факту ДТП ведется проверка.

Всего, по информации правоохранителей, за сутки в Самарской области произошло 9 ДТП с пострадавшими, 18 человек получили ранения, пятеро погибли.