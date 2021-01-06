Самарцам рекомендуют участвовать в рождественской службе дистанционно

В Самаре верующим рекомендуют участвовать в рождественской службе дистанционно и соблюдать требования по самоизоляции. Об этом сообщает администрация города.

Прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь пройдет на телеканалах "Первый", "Россия 1", в эфире и на сайте телеканала "Спас", а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Начало трансляции в 23:00 по московскому времени.

В Самаре 6 и 7 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Такой режим выбран, исходя из эпидемиологической ситуации. Он относится как к работе льготных маршрутов, так и маршрутных такси.