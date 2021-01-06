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Власть и политика

Директор Московского планетария поделился впечатлениями о космическом новогоднем оформлении Самары

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель старейшего российского планетария поделился впечатлениями о том, как Самару украсили к Новому году — году 60-летия первого полета человека в космос.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Самарская область первой в стране начала отмечать юбилейный год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом науки и технологий. В областной столице на новогодние праздники появился ряд объектов "космической" тематики. На главной площади региона — площади Куйбышева — работают тематические фотозоны и интерактивные информационные стенды об истории и достижениях отечественной космонавтики, а на главной городской елке время от времени огоньками высвечивается старт ракеты-носителя.

Особое пространство появилось возле стадиона "Самара Арена". Здесь открыли космическую гавань — большую музейно-выставочную зону под открытым небом. Жителей и гостей региона приветствует десятиметровая фигура космонавта с гербом Самарской области. А также пятиметровые надувные макеты планет Солнечной системы. Рядом работают космостанции, где можно узнать интересные факты о нашей галактике, планетах, о ракетостроении и первых покорителях космоса.
Такое необычное "космическое" убранство выполнено по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова.

"Этот год — особый для Самарской области. Вместе со всей страной мы отметим знаковую дату — 60-летие первого полета человека в космос. И, конечно, каждый школьник в Самаре знает, что именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. До сих пор в мире 80% пилотируемых запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас тема освоения космоса — предмет особой гордости. Поэтому считаю логичным "открыть" этот юбилейный год космической темой. Тем более, что и место под стать — около нашего красавца-стадиона, который многие сравнивают с инопланетным кораблем", — подчеркнул губернатор.

Своими впечатлениями о космическом новогоднем убранстве города на Волге поделился директор Московского планетария Виталий Тимофеев: "Снимки празднично украшенной Самары облетели интернет. Кажется, что ни в одном городе-миллионнике при подготовке новогодних праздников в этом году не уделяли такого внимания космической теме. И январь, а не апрель стал для Самары космическим временем года — года 60-летия первого полета человека в космос. Хочу сказать, что подготовка к этому величайшему событию шла не только в Самаре, где готовили ракету, но и в Московском планетарии, где Юрий Гагарин и другие участники первого отряда космонавтов проходили тренировки по астронавигации. Мне приятно, что в Самаре гордятся своим настоящим и помнят прошлое. А еще знакомят с тем, что мне особенно близко — с астрономией, подготовили космоаллею с макетами планет Солнечной системы. Надеюсь, что этим объектам найдут достойное применение и после новогодних праздников. И самарцы смогут еще не раз обнять Земной шар или прикоснуться к Марсу".
Напомним, что теме освоения космоса в Самаре посвящен ряд площадок. Главная — музейно-выставочный центр "Самара Космическая", фасад которого украшает подлинная ракета "Союз".

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