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Экология Общество

В конце недели в Самарскую область придут метели

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области до конца недели будет идти снег, а в воскресенье прогнозируется метель, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 8 января, днем будет облачно, юго-восточный ветер 7-12 м/с при температуре воздуха -3…-8 °C. Небольшой, а местами умеренный снег.

В ночь на субботу и днем сохранится облачность, снег и ветер. Температура воздуха ночью понизится до -5…-10 °C, а днем составит -1…-6 °C.

В ночь на воскресенье, по прогнозам синоптиков, усилится снегопад и поднимется метель. Порывы юго-восточного ветра местами будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C. Днем в воскресенье продолжится снегопад и метель, но ветер сменится на юго-западный такой же силы, а температура воздуха поднимется до -1…-6 °C.

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