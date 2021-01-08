В конце недели в Самарскую область придут метели

В Самарской области до конца недели будет идти снег, а в воскресенье прогнозируется метель, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 8 января, днем будет облачно, юго-восточный ветер 7-12 м/с при температуре воздуха -3…-8 °C. Небольшой, а местами умеренный снег.

В ночь на субботу и днем сохранится облачность, снег и ветер. Температура воздуха ночью понизится до -5…-10 °C, а днем составит -1…-6 °C.

В ночь на воскресенье, по прогнозам синоптиков, усилится снегопад и поднимется метель. Порывы юго-восточного ветра местами будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C. Днем в воскресенье продолжится снегопад и метель, но ветер сменится на юго-западный такой же силы, а температура воздуха поднимется до -1…-6 °C.