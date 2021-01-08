В Самаре открылась выставка художника Андрея Попова "Теплые чувства. Вторая волна"

Галерея "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки представила выставку петербургского художника Андрея Попова "Теплые чувства. Вторая волна" (18+), где гармонично соединяются тонкая ирония и философские размышления о повседневности.

Автор картин известен как современный художник, карикатурист. Знакомство самарцев с его работами началось еще в 2019 г., когда выставочный проект "Теплые чувства" разместился на улицах города, затем был перенесен в Самарский художественный музей, после чего экспонировался в школах-интернатах для детей с особенностями развития.

Однако в новом 2021 г., 6 января на пресс-открытии проекта "Теплые чувства. Вторая волна", жители города могли заметить значительную разницу: помимо ранее выставлявшихся работ в экспозицию добавили большое количество новых.

Большинство картин не имеют названий, поэтому по просьбе самого автора любой посетитель выставки может сам его придумать.

В "Новом пространстве" представлено более 100 картин Андрея Попова и еще около 50 в доработке.

"Этот выставочный проект был создан благодаря огромному количеству людей: работали практически все сотрудники Самарской областной библиотеки, волонтеры. Мы все замечательно научились обращаться со скотчем и другими канцелярскими принадлежностями", - рассказал руководитель Центра культуры и творчества "Новое пространство" Дмитрий Вырыпаев.

С видеоприветом к самарцам обратился сам автор картин Андрей Попов: "Дорогие самарцы, с удовольствием хотелось бы вас всех обнять, но, к сожалению, я могу сделать это только в таком формате. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов и первой выставки, и второй за то, что вы гоните эту "волну" теплых чувств в хорошем смысле, конечно. И это тепло я ощущаю и здесь — в Санкт-Петербурге. Я получаю столько замечательных отзывов, мне очень приятно, что мои работы находят отклик в ваших сердцах. Цель нашей "второй волны" — некая таблетка в эти будни, заставляющая немножко подумать, порелаксировать и улыбнуться. Я буду рад, если она подействует хотя бы на некоторое время и отвлечет вас от каких-то сложных жизненных моментов".

С экспозицией можно ознакомиться с 8 января до 6 февраля 2021 года. Вход свободный.