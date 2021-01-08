В Самаре на автоледи завели уголовное дело за нетрезвое вождение

39-летняя жительница Красноярского района попала под уголовное преследование после того, как была остановлена полицейскими в Самаре за рулем автомобиля с признаками опьянения. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Уточняется, что экипаж дорожно-патрульной службы, находясь на Южном шоссе, остановил иномарку под управлением женщины, при разговоре с которой полицейские заметили у нее признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автолюбительница отказалась.

При проверке выяснилось, что в июне 2020 г. женщина уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда суд назначил ей штраф в 30 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на полтора года.

По итогам проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").