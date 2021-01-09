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Общество

В Самарской области ожидается сильная метель и порывистый ветер

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 января, ФГБУ "Приволжское УГМС" объявило желтый уровень опасности в регионе.

По информации управления, ночью и днем 10 января местами по Самарской области ожидается сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500-1000 м.

Также усилится ветер, преимущественно южного и юго-восточного направления с порывами до 15-18 м/с.

На дорогах — снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

От сильного ветра можно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

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