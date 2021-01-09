В Самарской области ожидается сильная метель и порывистый ветер

В субботу, 9 января, ФГБУ "Приволжское УГМС" объявило желтый уровень опасности в регионе.

По информации управления, ночью и днем 10 января местами по Самарской области ожидается сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500-1000 м.

Также усилится ветер, преимущественно южного и юго-восточного направления с порывами до 15-18 м/с.

На дорогах — снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

От сильного ветра можно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.