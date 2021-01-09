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Общество

В Самаре вывезено уже более 10,5 тыс. т снега

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре коммунальщики продолжают активно убирать улично-дорожную сеть и дворовые территории, сообщает телеграм-канал городской администрации "Вести с Дворянской".

Фото: администрации Самары пресс-служба

В ночь по всему городу работала 501 единица техники. Вывезено 10,5 тыс. т снега. Работы днем продолжаются, задействовано максимальное количество техники и рабочих обслуживающих организаций.

В первую очередь очищают подъезды к медучреждениям, дороги 2-й и 3- категорий, участки с маршрутами движения общественного транспорта, остановки, пешеходные дорожки, мосты и путепроводы.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и районные службы благоустройства проводят работы по очистке подходов к подъездам, внутриквартальных и дворовых проездов.

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