В Самаре вывезено уже более 10,5 тыс. т снега

В Самаре коммунальщики продолжают активно убирать улично-дорожную сеть и дворовые территории, сообщает телеграм-канал городской администрации "Вести с Дворянской".

В ночь по всему городу работала 501 единица техники. Вывезено 10,5 тыс. т снега. Работы днем продолжаются, задействовано максимальное количество техники и рабочих обслуживающих организаций.

В первую очередь очищают подъезды к медучреждениям, дороги 2-й и 3- категорий, участки с маршрутами движения общественного транспорта, остановки, пешеходные дорожки, мосты и путепроводы.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и районные службы благоустройства проводят работы по очистке подходов к подъездам, внутриквартальных и дворовых проездов.