"Крылья Советов" отправились на сбор в Турцию

В субботу, 9 января, в Турцию улетели футболисты самарской футбольной команды "Крылья Советов". Сначала спортсмены и тренеры собрались в Москве, а затем дневным рейсом отправились в Анталию.

На сборы улетели 25 футболистов: Евгений Фролов, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Дмитрий Комбаров, Юрий Горшков, Роман Ежов, Данила Смирнов, Денис Якуба, Мехди Зеффан, Владислав Тюрин, Максим Витюгов, Александр Гацкан, Дмитрий Кабутов, Степан Шерстнев, Бахадур Соколов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Дмитрий Цыпченко, Максим Канунников, Егор Голенков, Иван Сергеев.

Максим Карпов и Раду Гынсарь сейчас проходят лечение и восстанавливаются от травм, полученных в прошлом году, а Сафаа Хади находится в расположении сборной Ирака.

В Турции "Крылья Советов" проведут три контрольных матча: 18 января со "Спартаком" из сербской Суботицы, 19 января с "Чайкой" из Ростовской области и 21 января со "Славией" из болгарской Софии.

Напомним, первую часть первенства ФНЛ "Крылья Советов" завершили на втором месте турнирной таблицы, перед командой стоит задача вернуться в Премьер-лигу.