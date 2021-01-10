Снегопад в Самарской области усилился

В воскресенье, 10 января, ночью в Самарской области усилился снегопад, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. До конца ночи с сохранением утром 10 января местами по Самарской области ожидается очень сильный снег 20 мм и более.

МЧС рекомендует при сильном снегопаде плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины, по возможности, оставаться дома, а на улице быть осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.